Hockeyers SCHC herstellen zich met monsterzege: 'Waren in vorige duels niet gemotiveerd'

SCHC had de eerste twee duels van het seizoen verloren. Weers geeft aan dat er daardoor druk op de ploeg stond. "Iedereen was vandaag zo gemotiveerd. Daar ontbrak het aan in de afgelopen twee wedstrijden. Het lag aan onszelf. We kunnen gewoon veel beter spelen dan in de afgelopen twee weken. We hebben er wel van geleerd."