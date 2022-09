Utrechter Kerstholt beleeft eerste weken als bondscoach van shorttrackers: 'Als er een clash komt is dat niet erg'

Schulting had maandag vooral kritiek op de saaie trainingsvormen. Het ging de eerste weken van het seizoen zelfs zo ver dat ze soms huilend op de baan stond en er geen zin meer in had. "De eerste vier weken na de zomervakantie wilden we de snelheid er weer in krijgen bij onze sporters. Dat deden we met elke keer dezelfde oefeningen. Sommige sporters vinden dat fijn, anderen niet", aldus Kerstholt. "Ik krijg dit soort dingen constant over me heen. Soms denk je wel eens: houd nou even je kop dicht."