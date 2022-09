Clubs en gemeente klaar voor voetbalfeest in Veenendaal

"Deze derby is een hele bijzondere. Het gaat namelijk om de koppositie in de derde divisie zaterdag," aldus DOVO-voorzitter Bert Septer. "Maar toch gaat het vooral ook om de lokale sportieve eer tussen de twee rivalen. In eerdere edities was er altijd veel publiek en sfeer. Ook deze wedstrijd wordt een kans om er samen een fantastisch Veens feestje van te maken. Laten we met elkaar laten zien dat ook in sportstad Veenendaal zo’n derby mogelijk is."