Live op Radio M: De Veenendaalse derby, pittige duels voor IJsselmeervogels en Spakenburg

Bunschoten-Spakenburg, Veenendaal, Woerden - In de derde divisie A staat vandaag de Veenendaalse derby om de koppositie op het programma tussen GVVV en DOVO. In diezelfde competitie neemt Nummer vier Sportlust'46 uit Woerden het op tegen nummer drie SteDoCo. In de tweede divisie is het ook niet mis. In die competitie staan Spakenburg - Quick Boys en Koninklijke HFC - IJsselmeervogels op het programma.