FC Utrecht-trainer Fraser nog niet uitgepuzzeld richting Excelsior: 'Sommige dingen hebben tijd nodig'

Het wel of niet inzetten van Maeda en Younes in de basiself heeft volgens Fraser te maken met de waardes die ze laten zien. "Sommige dingen hebben tijd nodig. Maar we beseffen goed dat tijd steeds korter wordt", aldus de oefenmeester. "We hebben een aantal mensen die nog niet op hun max zitten omdat ze van ver komen. De data laat zien dat ze steeds dichter bij de waardes komen die we willen zien."