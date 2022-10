Live op Radio M: Hercules gaat mét Carmelia op jacht naar eerste zege op Unitas

Hercules - Unitas is vanaf 14.00 uur live te volgen in Namen en Rugnummers op Radio M Utrecht (93.1 FM). In de uitzending is het duel tussen FC Utrecht en Excelsior ook live te volgen. Verder zijn we aanwezig bij het hockeyduel in de hoofdklasse tussen Schaerweijde en Rotterdam en bij de 70e editie van de Utrechtse singelloop.