Liveblog: FC Utrecht met flink aantal wijzigingen op bezoek bij Excelsior

- FC Utrecht staat negende in de eredivisie met negen punten, Excelsior staat met hetzelfde aantal punten tiende.

- Topscorer aan de zijde van FC Utrecht is Bas Dost met vijf treffers.

- Excelsior heeft twee topscorers. Julian Baas en Reda Kharchouch staan op twee doelpunten.

- Bij Excelsior voetbalt voormalig FC Utrecht-speler Yassin Ayoub. Net als Utrechter en voormalig Jong FC Utrecht-speler Redouan El Yaakoubi. Oud-FC Utrecht-speler en trainer Marinus Dijkhuizen is er de oefenmeester.

- FC Utrecht-spelers Mark van der Maarel en Jens Toornstra maakten hun eerste eredivisiedoelpunt, in dienst van de Utrechters, tegen Excelsior.

- Henk Fraser maakte in zijn enige wedstrijd in dienst van FC Utrecht op bezoek bij Excelsior een hattrick. De Utrechters wonnen toen met 2-4.