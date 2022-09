Gery Vink blijft tot half 2025 hoofdtrainer G.V.V.V.

Volgens Technisch manager Rob de Boer heeft Vink 'schwung' in het elftal teruggebracht: "Het is een trainer die veel eist van zijn groep, maar dat levert onzes inziens ook het gewenste resultaat op. Er staat een frisse groep die vol voor promotie wil gaan. De spelersgroep is zeer te spreken over de trainingsaanpak van Gery Vink. De verlenging is daar dus een logisch gevolg van", aldus De Boer.