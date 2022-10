IJsselmeervogels lijdt vijfde nederlaag van het seizoen: 'Het was niet veel'

In de tien minuten was er weinig te beleven in Haarlem. De twee ploegen waren aan elkaar gewaagd, maar kansen leverde het niet op. Jacob Noordmans brak de ban met een volley van buiten de zestien. Zo kwam de openingstreffer letterlijk uit de lucht vallen in de 14e minuut. Noordmans had de smaak meteen te pakken. Drie minuten na de 1-0 kon hij vrij inkoppen, maar de bal werd van de lijn gehaald door Wessel Boer. Diezelfde Boer had vlak voor rust een kopkans uit een vrije trap van Mike van de Laar. Zijn inzet belandde in de handen van Mitchell Michaelis.