Loenen kookt na ongeïnspireerde nederlaag tegen Quick Boys: 'Sommige spelers zullen de illusie hebben dat ze alles gegeven hebben'

Quick Boys is door de zege voorlopig de nieuwe koploper. Spakenburg, dat deze week ook al haar bestuur zag opstappen, likt haar wonden. "Dat is vervelend voor de club, maar dat heeft hier helemaal niks mee te maken." Ondanks dat Loenen zich wist te beheersen kookte hij hoorbaar. "Het interesseert me niet of ze mij in de steek laten, ze spelen voor Spakenburg. Waarschijnlijk hebben sommigen de illusie dat ze alles gegeven hebben, maar dat zit het hem niet in."