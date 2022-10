Groenendijk schittert in doelpuntrijke zege Saestum

Vijf minuten na rust stond Saestum al weer voor na opnieuw een doelpunt van Groenendijk. Dit keer lieten de bezoekers Eldenia niet meer terug in de wedstrijd komen. Via Iris Aalbertsen werd het in de 53e minuut 1-3. Groenendijk bracht de score met nog drie doelpunten in de tweede helft op 1-6, waarna Eldenia de laatste goal voor haar rekening mocht nemen.