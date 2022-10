Selectie Taurus flink vernieuwd: 'Strijd om plaats vijf of zes is realistisch'

"Maar het is niet de verwachting dat we om die plekken in de top gaan spelen. Het zal gaan om plek zes, daar waar we afgelopen jaren constant speelden. Vorig seizoen werden we nipt vijfde, in laatste wedstrijd van de reguliere competitie. Dat was ver boven verwachting. Nu verwacht ik dat we rond dezelfde plek gaan spelen. Plaats vijf of zes is realistisch om ons te verwachten."