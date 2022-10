Koploper GVVV rekent na rust af met DOVO in eerste derby sinds 2010

GVVV begon, mede daardoor, moeizaam aan het duel. DOVO had het betere van het spel en kreeg ook de eerste kans via Oktay Öztürk, maar hij schoot over. Na een kwartier kregen de blauwen het heft meer in handen. Dreiging was er ook, alleen werd de roep om een GVVV-penalty weggewoven door scheidsrechter Sander de Brito Roque.