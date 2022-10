Sportlust'46 geeft 2-0 voorsprong compleet weg tegen SteDoCo: 'Niet goed genoeg'

"Het powervoetbal van SteDoCo was ons te machtig in de laatste vijf tot tien minuten", concludeert trainer Jochem Twisker. "Ondanks dat wij niet al te goed speelden, dacht ik niet dat we in de problemen kwamen in de tweede helft. Net na rust kwamen zij op 1-2, toen hebben we de organisatie teruggebracht. Dat ging redelijk. Ik heb voor SteDoCo geen kansen geteld, maar ze brengen veel fysiek. Ook richting de scheidsrechters en dat is cruciaal."