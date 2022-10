GVVV-trainer Gery Vink had derby ruimer willen winnen, DOVO was mentaal op

Gery Vink was de winnende coach namens GVVV en hij noemde zichzelf dan ook een blije trainer. "Maar ik vond ons de eerste helft heel matig in de durf. DOVO ging achterover leunen en wilde ons verrassen op de snelheid. Wij konden niet naar het ritme spelen dat we graag wilden", blikt hij terug. "We waren slordig en hadden snel balverlies. Ik was in de rust niet blij en heb daar een paar mensen op aangesproken."