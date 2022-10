ZPC Amersfoort verliest openingswedstrijd eredivisie nipt bij AZC

De bezoekers uit Amersfoort, die sterkhouder Milan Börcsök misten vanwege een schorsing, verkleinden in de derde periode de achterstand in 6-4. In de vierde en laatste periode bleef het verschil twee in het voordeel van het team uit Alphen aan de Rijn. Dynand Muller was topscorer bij ZPC Amersfoort met drie doelpunten.