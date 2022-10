Edwin Sjerps wint 70ste editie van Singelloop: 'Super tevreden'

Sjerps was vooraf niet bestempeld als favoriet. Tom Hoogeboom, Remco Tielsema en Dieter Kersten behoorden wel tot de favorieten. In de laatste honderden meters gingen zij en Sjerps de strijd met elkaar aan om de winst. Sjerps was net wat eerder over de streep dan de rest in het Moreelsepark in een tijd van 30 minuten. Remyo Tielsema werd tweede en Dieter Kersten was de nummer drie.