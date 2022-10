Hercules speelt thuisduel met Unitas gelijk: 'Onszelf niet beloond'

Oussama Lahri opende in de 78ste minuut de score met een schot in de linkerhoek. Een paar minuten later stond het alweer gelijk. Robert Mutzers profiteerde van een fout. Meer goals werden niet gemaakt. Een gelijkspel was een beter resultaat voor Hercules dan in de twee duels met Unitas vorig seizoen. Toen werd twee keer met 1-0 verloren.