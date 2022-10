FC Utrecht zet opmars door met nipte zege bij Excelsior: 'Worstel en kom boven'

Beide teams begonnen het duel met 9 punten uit zeven duels. Een mooi totaal voor Excelsior, maar voor het ambitieuze Utrecht ver onder de maat. Fraser had voor het eerst een basisplaats ingeruimd voor de huurlingen Amin Younes en Naoki Maeda. Zij zagen hoe Excelsior in de beginfase de beste kansen kreeg via Mike van Duinen en Kenzo Goudmijn. Maar halverwege de eerste helft ging het initiatief naar de bezoekers, waarbij Maeda net niet kon scoren nadat hij door door Sander van de Streek was bediend.