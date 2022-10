Voetballers Kampong boeken tweede zege op rij, ook winst voor Hoogland

In de tweede helft ging Kampong gewoon door met aanvallen en scoren. Muskens tekende in de 56ste minuut met de 3-0 meteen voor zijn tweede treffer. Twaalf minuten later was het Leon Lenders die de eindstand bepaalde op 4-0. Juliana ’31 dook in het laatste kwart van de wedstrijd nog wel een paar keer gevaarlijk op voor keeper Job Peeters, maar die wist zijn doel schoon te houden.