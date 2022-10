Van de Zandschulp eenvoudig naar tweede ronde, nu mogelijk tegen Djokovic

In de tweede ronde van het indoortoernooi wacht Van de Zandschulp mogelijk een duel met 21-voudig grandslamkampioen Novak Djokovic, die in de openingsronde de Chileen Cristian Garin treft. Djokovic is als vierde geplaatst in de Kazachse hoofdstad. Nooit eerder speelde Van de Zandschulp tegen de voormalig nummer 1 van de wereld, nu de mondiale nummer 7.