Door de Lens van Ankie: Toevalstreffer

Provincie Utrecht - “En nu maar hopen dat Edwin ook als eerste over de finish komt.” Een mooie foto van de winnaar dat wil iedere sportfotograaf. De eerste keer dat ik de atleten op de kruising van de Adelaarstraat en de Merelstraat zie afkomen, rennen ze in een groepje van zes dicht op elkaar. Nu, twee kilometer en een rondje om de molen later, komt hij in zijn eentje de bocht om. Er is een gat geslagen. Vlak voor de bocht heeft hij zijn kans schoon gezien. Waar blijft de rest?