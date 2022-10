Trainer Romp na vier seizoenen weg bij Eemdijk

Volgens bestuurslid technische zaken Jan van Twillert hebben beide partijgen het gevoel dat dit het juiste moment is om afscheid van elkaar te nemen. "Willem is toe aan een nieuwe prikkel en wij willen weer op zoek naar een nieuw pareltje binnen het trainersgilde. En zo hopen we dat we ons trackrecord met goede ambitieuze voetbaldieren kunnen behouden", zegt hij op de website van Eemdijk.