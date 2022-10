Zwaarbevochten zege voor DOVO, Hercules speelt gelijk

In de 62e minuut werd het 1-1 via een treffer van Lucas Schraal. DOVO rechtte de rug en breidde de score, in 2 minuten tijd, uit naar 1-3 via twee treffers van Guido van Dijk. Vlak voor tijd werd het nog spannend door een kopgoal van Jelle de Boer (2-3), maar DOVO nam de drie punten mee naar Veenendaal.