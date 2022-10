Biertje bij FC Utrecht wordt goedkoper, maar niet veel: 'We vragen om begrip van de supporters'

“Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om samen te werken met een cateraar die zelf ook weer zijn inkooprelaties heeft”, gaat Keuning verder. “Met elkaar kijk je naar hoe nu eigenlijk de prijs wordt opgebouwd en welke kosten iedereen voor zijn rekening neemt. Dat betekent dat we niet alle kosten in de hand hebben. Wat we in de hand hebben is dat er ook een voordeel is voor FC Utrecht en aan die knop kunnen wij helemaal zelfstandig draaien. In de keuze om de prijzen nu bij te stellen hebben we ook in het belang van de verbinding met onze supporters gekozen om een stukje lagere magere te accepteren.”