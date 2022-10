Live op Radio M: Spakenburg en IJsselmeervogels snakken naar zege

In de derde divisie gaat koploper GVVV voor het eerst in dertig jaar op bezoek bij ACV. De ploeg uit Assen staat 13e. Trainer Gery Vink heeft Jordi Bitter terug. Barry Maguire is een twijfelgeval en aanvoerder Taoufik Adnane, die in de derby tegen DOVO al na drie minuten geblesseerd uitviel is er niet bij.