Mimoun Mahi voelt zich weer voetballer: ‘Het was een diep dal’

Wat er precies met hem aan de hand was, laat Mahi in het midden. "Ik ben langs heel veel specialisten geweest en die hebben gevonden wat het was. Ik ben weer de oude Mahi aan het worden." En dat was hard nodig, want hij zat in een diep dal. "Je wilt voetballen, pijnvrij zijn en beslissend zijn voor de ploeg."