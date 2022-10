Teleurstellend GVVV geeft koppositie weg: 'Terechte nederlaag'

"Ik hoop dat het de slechtste was onder mijn leiding", zucht trainer Gery Vink. "Maar het is een terechte nederlaag. In de eerste twee minuten krijgen zij twee mogelijkheden, maar wij scoren de 1-0. Dat was de hele wedstrijd zo. Het ging constant op en neer en er was geen rust. Na rust was het pijpje leeg, kwamen we tekort in de duels. We gaven veel ruimte weg en voorin waren we er ook niet vandaag. Daar lag onze kracht juist de afgelopen weken."