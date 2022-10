Flitsende openingsfase opmaat voor overwinning Sportlust'46: 'Aan de bal echt goed'

Jochem Twisker noemt het na afloop een aangename wedstrijd. "We hebben een goede wedstrijd gespeeld, maar het is jammer dat we de 2-0 snel weggaven. Het waren overigens wel twee fantastische goals van Fonville. Dat ging me iets te makkelijk. Maar ik heb in de rust weinig negatief kunnen zeggen. Ik vond ons aan de bal echt goed. In de tweede helft hebben we het ook goed opgelost. Gezien de kansenverhouding is 4-2 nog een magere afspiegeling", aldus de trainer.