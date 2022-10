Liveblog: FC Utrecht verliest met 1-2 tegen koploper AZ

- Vorig seizoen speelde FC Utrecht in eigen huis door een late treffer met 2-2 gelijk tegen AZ. Ook het duel tussen beide clubs in het seizoen eindigde in Utrecht in 2-2.

- FC Utrecht-verdediger Nick Viergever heeft een verleden tegen AZ. Hij begint tegen zijn oude club op de bank.

- De shirts die de spelers van FC Utrecht dragen hebben een speciaal embleem ter ere van het 900-jarig bestaan van de stad Utrecht. De gedragen shirts worden na afloop geveild. De opbrengst ervan gaat naar de Mihai Nesu Foundation.

- AZ is de enige ploeg in de eredivisie die dit seizoen nog niet verloor.

- FC Utrecht staat op dit moment negende met twaalf punten, AZ is met acht punten meer de nummer twee.

- Ten opzichte van het duel van vorige week zijn er twee wijzigingen bij FC Utrecht. Luuk Brouwers speelt in plaats van de afwezige Jens Toornstra. Amin Younes zit op de bank, Daishwan Redan begint in plaats van hem.