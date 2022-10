Motorcoureur Tessels schrijft Dutch Superbike op zijn naam

Bij aanvang van de seizoensfinale was Tessels al de leider in het kampioenschap met 16 punten voorsprong op nummer twee Toine Gierkink. De titel kwam voor hem niet meer in gevaar. "Na de winst in de eerste race reed ik lang tweede in de tweede race. Het tempo lag niet heel hoog en ik besloot om in de slotfase toe te slaan. Het was voor de titel niet nodig om te winnen, maar het is wel mooi om het kampioenschap te pakken met een overwinning", laat Tessels in een persbericht weten.