Motorcoureur Tessels schrijft Dutch Superbike op zijn naam: 'Als favoriet moet je het wel laten zien'

Bij aanvang van de seizoensfinale was Tessels al de leider in het kampioenschap met 16 punten voorsprong op nummer twee Toine Gierkink. De titel kwam voor hem niet meer in gevaar. "Ik ging als favoriet de wedstrijden in. Er waren nog 50 punten te behalen, dus dan moet je het nog wel even doen. En dat heb ik gedaan met twee mooie overwinningen", zegt Tessels in Namen en Rugnummers.