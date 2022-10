UZSC wint regioderby van debutant De Linge/PCG, nederlaag ZPC Amersfoort

De marge van twee treffers was er ook na kwart drie: 7-9. In de laatste periode werkten de Utrechters nog aan het doelsaldo door met 10-15 te winnen in Leerdam. Topscorer aan de zijde van UZSC was Joep de Jong met zes treffers. Tjerk Noorduyn maakte de meeste doelpunten van De Linge/PCG: vier.