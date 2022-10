Hockeysters Kampong geven eerste zege geen goed vervolg

Op slag van rust kreeg Kampong de 1-0 tegen. Doelpuntenmaakster was Faye Muijderman. In het derde kwart tekende Madison Fitzpatrick uit een strafcorner voor de gelijkmaker. Nog in dezelfde minuut nam HGC weer de leiding. Lola Riera scoorde ook uit een strafcorner en dat was tevens het slotakkoord.