FC Utrecht lijdt kansloze nederlaag tegen koploper AZ

Kort daarna was FC Utrecht opnieuw dichtbij de 1-0, terwijl AZ het overwicht had. Twee pogingen in een paar tellen werden knap gekeerd door Hobie Verhulst. Na iets meer dan een halfuur drukte AZ de krachtsverhouding uit op het scorebord. Myron van Brederode sneed naar binnen en schoot de bal in de verre hoek. 0-1 was ook de ruststand.