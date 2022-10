Aantrekkelijke topper tussen Kampong en Bloemendaal eindigt onbeslist: 'Tevreden naar huis'

"We hebben gevochten met zijn allen. Het was een zware wedstrijd. Dat we hier een nul hebben gehouden is knap", blikt hockeyer Bram van Battum terug. Hij is sinds dit seizoen basisspeler bij de Utrechters. "Daar ben ik heel blij mee. Het is voor mij een droom die uitkomt. Ik speel al vanaf de d-tjes bij Kampong.