Janneke Boonzaaijer uit Renswoude verovert Nederlandse titel bij Military Boekelo

Boonzaaijer zag debutante Beau Posthumus als tweede eindigen. Adriaan Smeulders moest genoegen nemen met een derde plaats bij het vierdaagse evenement. Boonzaaijer: "Ik deed hier voor de tweede keer mee in Boekelo en had het al leuk gevonden als ik goed aan de finish was gekomen. Heel stiekem hoopte ik op een podiumplaats. Misschien was dat wel wat voorbarig, maar ik houd van voorbarige uitdagingen. Dit was pas mijn eerste lange vierster. Ik ben ongelooflijk blij."