FC Utrecht-trainer Fraser ziet plan mislukken tegen AZ: 'Geen voetbalgevecht geworden'

Fraser vervolgt: "De momenten die we in duel kwamen, wonnen we niet. Een deel van het plan was het publiek achter je krijgen. In fases gebeurde dit. Het plan mislukte om meerdere redenen. We waren de bal te snel kwijt, zeker in het begin. Daarnaast gingen we na de 0-1 achterstand de lange bal spelen, maar hadden we niet de afvallende bal."