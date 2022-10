Door de Lens van Ankie: grenzen moeten we bewaken

Ik val binnen een minuut van de ene in de andere verbazing. Het voorval schiet me te binnen bij het lezen van de berichten over gedrag van de een dat over de grens van de ander gaat. Het gebeurt overal. In het groot en in het klein. Met mijn camera liggend op mijn buik bij de verspringbak. Zittend op mijn hurken wachtend op een mooie smash bij het beachvolleybal, duwend tegen elkaar op zoek naar de beste plek bij de finish van de 100-meter. Je kunt je met een beetje fantasie de grappen wel indenken. In het heetst van de strijd is een foute opmerking snel gemaakt. Maar gelukkig kunnen we elkaar dan helpen. Reageer adequaat voor elkaar en sluit de gelederen. Grenzen kunnen we samen zorgvuldig bewaken. Misschien iets voor een cursus?