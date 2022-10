Michael Korrel halvefinalist op WK judo

Vianen - Michael Korrel heeft op de WK judo in Tasjkent de halve finales bereikt in de klasse tot 100 kilogram. De 28-jarige judoka uit Vianen versloeg de Oostenrijker Aaron Fara en de Braziliaan Rafael Buzacarini, waarna hij in de kwartfinales de Belg Toma Nikiforov omver wierp. Korrel veroverde eerder dit jaar in Sofia de Europese titel.