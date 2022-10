Michael Korrel pakt brons op WK judo

Vianen - Michael Korrel heeft voor de tweede keer brons gepakt op de WK judo. De 28-jarige judoka uit Vianen versloeg in Tasjkent de Georgiër Ilia Soelamanidze in de 'troostfinale'. Met nog zo'n 45 seconden te gaan, scoorde hij een waza-ari. Korrel hield die kleine voorsprong vast tot het einde van de partij. De Europees kampioen in de klasse tot 100 kilogram had eerder in de halve finale verloren van de Oezbeek Moezaffarbek Toerobojev.