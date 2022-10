Wielrenster Maaike Coljé is zes uur kwijt na valpartij tijdens training: 'Denk dat ik aangereden ben'

Drie dagen later is Coljé ontslagen uit het ziekenhuis in Italië en is ze weer thuis in Oudewater. "Ik ben vooral heel erg moe en suffig. Bij alles wat ik doe ben ik heel snel moe. Dan plof ik weer op een stoel en zit ik wat voor me uit te staren of val ik in slaap." Daarbij draagt ze een nekbrace. "Mijn gezicht is aan één kant afgeschaafd en ik heb hechtingen onder mijn oog. Ze zeiden ook dat ik meerdere breukjes in mijn gezicht heb en iets met een verschoven nekwervel."