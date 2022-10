Rodny Hofman (DOVO) per direct gestopt: 'Ik wil niet wegkwijnen op de bank'

Door een knieblessure miste hij de slotfase van dat memorabele seizoen. Inmiddels is hij weer fit, maar blijft het aantal speelminuten beperkt. “Daar wringt de schoen”, zo verklaart hij zijn besluit. “Ik verschil van mening met de trainer over mijn speelminuten. Natuurlijk, het team draait goed en dan heb je als bankzitter niet veel te willen. Dat snap ik allemaal”, zo vervolgt hij. “Desondanks worden mijn kwaliteiten, voor mijn gevoel, te weinig gebruikt. Wegkwijnen op de bank is niks voor mij en het is ook niet goed voor het team.”