Malestein en Van der Heijden naar EK handbal

De Nederlandse handbalsters zijn bij het EK in Noord-Macedonië ingedeeld in groep C met Frankrijk, Noord-Macedonië en Roemenië. De ploeg van bondscoach Johansson speelt alle poulewedstrijden in Skopje in Noord-Macedonië. De beste drie landen uit de poule plaatsen zich voor de hoofdronde, daarin komen groep C en D bij elkaar. De behaalde punten in de poulefase tegen de doorstromende teams worden meegenomen. Nederland speelt op 5 november de eerste wedstrijd tegen Roemenië.