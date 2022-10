Liveblog: PSV met comfortabele voorsprong op FC Utrecht de tweede helft in

Utrecht - FC Utrecht neemt het vandaag in de eredivisie op tegen PSV. Het duel is voor de Utrechters traditioneel gezien erg lastig. De laatste keer dat FC Utrecht in de eredivisie wist te winnen in Eindhoven was in 1980. Trainer Henk Fraser van de Utrechters heeft opnieuw meerdere wijzigingen in zijn basisploeg doorgevoerd. De oefenmeester gebruikte dit seizoen al 22 verschillende basisspelers.