Live op Radio M: Spakenburg heeft de statistieken tegen

Spakenburg speelde elf keer tegen AFC en verloor tien keer. Alleen de allereerste ontmoeting, in de finale om het amateurlandskampioenschap van 2014, werd gewonnen. Het werd 4-1. De return ging in Amsterdam werd met 3-2 verloren, waarna AFC ook de bekerwedstrijd in 2020 en alle acht duels in de tweede divisie in winst omzette.