GVVV verslaat Harkemase Boys na comeback en is weer koploper: 'Kwetsbaarheid moet eruit'

Veenendaal - GVVV heeft in eigen huis Harkemase Boys met 3-2 verslagen na een spectaculaire comeback. De Veenendalers keken al vroeg tegen een 0-2 achterstand aan. De winnende van het team van Gery Vink viel in blessuretijd. GVVV neemt de koppositie in de derde divisie over van rivaal DOVO.