Matig FC Utrecht kansloos onderuit bij PSV: 'Dit is heel pijnlijk'

Klaiber stond verzuchtend voor de microfoon. "We laten elkaar in de steek", zegt de verdediger. "In het begin dacht ik nog even dat het prima stond. Maar dan die 1-0... Als we zulke makkelijke goals tegen krijgen dan wordt het lastig. Het klinkt gek, maar we hadden echt een goed plan. Maar in de wedstrijd moet je ballen tonen en dat hebben we nagelaten."