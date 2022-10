GVVV hoopt op bekerstunt tegen FC Den Bosch: 'Wij kunnen het elke club lastig maken'

Ook tegen FC Den Bosch is een stunt mogelijk, denkt Maguire. "Als wij zo spelen als zaterdag in de tweede helft tegen Harkemase Boys (GVVV maakte een 0-2 achterstand goed en won met 3-2, red.), kunnen we het elke ploeg lastig maken, ook ploegen uit de eerste divisie", zegt de middenvelder van de koploper van de derde divisie A. " Zij hebben toch een lastig seizoen. Bovendien mogen er geen uitsupporters mee. Als er van ons veel fans komen kan het hier spoken. En iedereen is super gemotiveerd. Als wij vanuit onze eigen kracht gaan spelen kunnen we er een mooie pot van maken."