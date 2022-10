Live op Radio M: Hercules hoopt op bekerprimeur, ook Spakenburg in actie

Hercules is momenteel de nummer 2 van de derde divisie B, en is dit seizoen in eigen huis nog ongeslagen. NAC, winnaar van de KNVB beker in 1973, staat op een teleurstellende 14e plaats in de eerste divisie, en won slechts één van de vijf uitwedstrijden die het dit seizoen speelde. Bij de Brabantse club speelt Ody Velanas uit Zeist, die meer dan honderd wedstrijden in de eerste divisie speelde voor Jong FC Utrecht.